Atp Melbourne 2022: Seppi e Travaglia fuori al primo turno (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Andreas Seppi e Stefano Travaglia escono di scena al primo turno del torneo 250 di Melbourne 2022. Travaglia è stato superato infatti in due set dal padrone di casa Alexei Popyrin (7-6(5) 6-3). Dopo una prima fase di equilibrio, l’azzurro prova a scappar via ma l’australiano è più lucido nei momenti decisivi e riesce così ad imporsi in un’ora e quarantuno minuti di gioco. L’australiano dunque accede agli ottavi di finale, dove incontrerà l’olandese Tallon Griekspoor. Sconfitta in tre set invece per Seppi, superato 6-4 6-7(6) 6-3 da Alex Molcan. L’azzurro si trova presto ad inseguire nel primo set e lo slovacco non spreca nel finale, portandosi in vantaggio. Nel secondo parziale Seppi si trova sotto 4-5, ma recupera e ... Leggi su sportface (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Andrease Stefanoescono di scena aldel torneo 250 diè stato superato infatti in due set dal padrone di casa Alexei Popyrin (7-6(5) 6-3). Dopo una prima fase di equilibrio, l’azzurro prova a scappar via ma l’australiano è più lucido nei momenti decisivi e riesce così ad imporsi in un’ora e quarantuno minuti di gioco. L’australiano dunque accede agli ottavi di finale, dove incontrerà l’olandese Tallon Griekspoor. Sconfitta in tre set invece per, superato 6-4 6-7(6) 6-3 da Alex Molcan. L’azzurro si trova presto ad inseguire nelset e lo slovacco non spreca nel finale, portandosi in vantaggio. Nel secondo parzialesi trova sotto 4-5, ma recupera e ...

