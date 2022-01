Atp Cup 2022, programma e ordine di gioco giovedì 6 gennaio con l’Italia (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Tutto pronto per la sesta giornata all‘Atp Cup 2022 con quattro match da non perdere in programma sui due campi prima a mezzanotte, poi alle 7:30. In campo anche l’Italia, che a mezzanotte nella Ken Rosewall Arena giocherà contro la Russia. Si parte con Safiullin-Sinner, poi spazio a Medvedev e Berrettini. La Francia se la vedrà invece con i padroni di casa dell’Australia, la Gran Bretagna sfiderà gli Stati Uniti e infine la Germania incontrerà il Canada. Di seguito il programma completo. programma E ordine DI gioco Notte tra mercoledì 5 e giovedì 6 gennaio Ken Rosewall Arena, a partire dalle 00:00 RUSSIA-ITALIA Safiullin vs Sinner Medvedev vs Berrettini Doppio da definire Ken Rosewall Arena, a partire dalle ... Leggi su sportface (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Tutto pronto per la sesta giornata all‘Atp Cupcon quattro match da non perdere insui due campi prima a mezzanotte, poi alle 7:30. In campo anche, che a mezzanotte nella Ken Rosewall Arena giocherà contro la Russia. Si parte con Safiullin-Sinner, poi spazio a Medvedev e Berrettini. La Francia se la vedrà invece con i padroni di casa dell’Australia, la Gran Bretagna sfiderà gli Stati Uniti e infine la Germania incontrerà il Canada. Di seguito ilcompleto.DINotte tra mercoledì 5 eKen Rosewall Arena, a partire dalle 00:00 RUSSIA-ITALIA Safiullin vs Sinner Medvedev vs Berrettini Doppio da definire Ken Rosewall Arena, a partire dalle ...

Advertising

SuperTennisTv : Appuntamento da non perdere su #SuperTennisTV per la seconda sfida degli azzurri nell'#ATPCup. ? 00:00 ???? Italia ??… - RaiSport : #tennis?? Polonia e Spagna prime semifinaliste dell'#ATPCup. Leggi la news?? - sportface2016 : #Tennis #ATPCup 2022, il programma e l'ordine di gioco di giovedì 6 gennaio: in campo anche l'#Italia - sportli26181512 : Atp Cup, Spagna e Polonia qualificate: si sfideranno in semifinale: Polonia e Spagna si affronteranno in semifinale… - andreastoolbox : Atp Cup, Spagna e Polonia qualificate: si sfideranno in semifinale | Sky Sport -