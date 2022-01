Ascolti TV 4 gennaio | Soliti Ignoti esulta con i fratelli Romano | il montepremi vinto

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Martedì a dir poco favoloso quello del 4, caratterizzato da ottimi numeri deglitv. Sia Rai che Mediaset hanno trasmesso dei programmi a dir poco interessanti, in special modo nel Prime Time. Alberto Angela è tornato con Meraviglie ed ha praticamente asfaltato la miniserie di Canale 5, Sissi. Volano, invece, Amadeus e Flavio Insinna che superano i 5 milioni di spettatori confermandosi come le due trasmissioni più viste e insostituibili della Rai. Aisi è registrata una ghiotta vincita. Tornando al Prime Time, salta all'occhio l'eccellente debutto di Back to School di Italia 1.TV 4, Alberto Angela scavalca la nuova serie Sissi Non ha rivali, in prima serata, Alberto Angela che è tornato con un nuovo ed affascinante appuntamento di ...