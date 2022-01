Antonio Cassano ricoverato per Covid La moglie | «Adesso sta bene Non è vaccinato? Tutto falso»

(Di mercoledì 5 gennaio 2022)è statodopo essere risultato positivo al-19. L’ex calciatore si trova all’ospedale San Martino di Genova nel reparto di malattie infettive ed è seguito dall’equipe dell’infettivologo Matteo Bassetti. Come confermato in un post su Instagram dallaCarolina Marcialis, l’ex giocatore di Roma, Real e Sampdoria ha già effettuato due dosi di vaccino e, dopo un iniziale peggioramento, le sue condizionisarebbero migliorate. Domani dovrebbe essere dimesso. Marcialis ha anche smentito quanti parlavano di una mancata vaccinazione dell’ex calciatore: «con due dosi e mi fa piacere che uno la mattina si sveglia e decide di scrivere il c***o che vuole». Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, ...

ladyonorato : Basta che uno finisca in ospedale per Covid ed automaticamente diventa un #novax, anche se poi si scopre che era va… - fanpage : Antonio Cassano è stato ricoverato all’ospedale San Martino di Genova a causa delle complicazioni provocate dal… - GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? Antonio #Cassano é ricoverato presso il reparto malattie infettive dell'ospedale San Martino di Geno… - simcopter : RT @rtl1025: ??? 'Mi sono preso un bello spavento, ma è andata bene. Sono contento di poter tornare a casa'. Sono le parole pronunciate da A… - Robbetta : RT @rtl1025: ??? 'Mi sono preso un bello spavento, ma è andata bene. Sono contento di poter tornare a casa'. Sono le parole pronunciate da A… -

GENOVA - Negli ultimi giorni anche è risultato positivo al Covid - 19. L'ex calciatore ha passato gli ultimi giorni del 2021 e questo inizio 2022 in isolamento dopo aver contratto il virus, rispettando le normative per ...Buone notizie dopo lo spavento iniziale. è stato ricoverato all'ospedale San Martino di Genova per il peggioramento delle sue condizioni, dopo essere risultato positivo al Covid a fine dicembre. I medici hanno deciso di ...Dopo il ricovero all'ospedale San Martino di Genova, Cassano ha tranquillizzato tutti: ecco cosa ha detto l'ex calciatore della Sampdoria Tanta paura per Antonio Cassano, ma il peggio sembra essere ...