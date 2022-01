Alla ricerca di… Kate Middleton con Elena D’Ambrogio (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Nascere sotto un fiabesco segno della Corona è senza dubbio la sorte di Kate Middleton. Alla soglia dei suoi primi “Anta” si può affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, che abbia siglato la sua dimensione. Il magazine People le ha dedicato una copertina dichiarando “Kate sta fiorendo”. Dichiarazione forse sminuente. Come se fino a adesso fosse L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Nascere sotto un fiabesco segno della Corona è senza dubbio la sorte disoglia dei suoi primi “Anta” si può affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, che abbia siglato la sua dimensione. Il magazine People le ha dedicato una copertina dichiarando “sta fiorendo”. Dichiarazione forse sminuente. Come se fino a adesso fosse L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

fanpage : #KeanuReeves dona il 70% dei guadagni di Matrix alla ricerca contro la #leucemia - LaStampa : Matrix Resurrections: Keanu Reeves ha donato il 70% del proprio compenso alla ricerca contro la leucemia - FBiasin : #Lukaku escluso da #ChelseaLiverpool. È il minimo che potesse capitare ed è anche un grande esempio per tutti quei… - ivan_c7 : @agostinomela Agenzia delle entrate per un presunto bollo auto non pagato ho passato un pomeriggio intero alla rice… - SpazioCiclismo : Sono sempre di più i ciclisti che scelgono di trasferirsi a San Marino anche se secondo il governo ad attirarli non… -