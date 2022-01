Al Bano: “Da quando ho perso Ylenia non sento più il Natale” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Per chi porta dentro una grande sofferenza come quella di Al Bano festeggiare il Natale non è semplice. Il cantante lo racconta alla rivista Oggi, parla di Ylenia, di quanto tutto sia diverso da quando non c’è più. Al Bano Carrisi dopo 20 anni ha festeggiato il Natale con le sue figlie, a casa di Cristel in Croazia. E’ lì che è stato contagiato dal covid e con lui anche Romina jr. Al settimanale il cantante ha confessato la sorpresa quando gli hanno detto che l’ennesimo tampone era positivo; poi lui e la sua famiglia hanno saputo che una delle amiche di Cristel invitate a cena la vigilia di Natale aveva il Covid e hanno collegato tutto. E’ in quarantena a Cellino San Marco, sta bene, è in attesa di liberarsi dal virus. Il Natale ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Per chi porta dentro una grande sofferenza come quella di Alfesteggiare ilnon è semplice. Il cantante lo racconta alla rivista Oggi, parla di, di quanto tutto sia diverso danon c’è più. AlCarrisi dopo 20 anni ha festeggiato ilcon le sue figlie, a casa di Cristel in Croazia. E’ lì che è stato contagiato dal covid e con lui anche Romina jr. Al settimanale il cantante ha confessato la sorpresagli hanno detto che l’ennesimo tampone era positivo; poi lui e la sua famiglia hanno saputo che una delle amiche di Cristel invitate a cena la vigilia diaveva il Covid e hanno collegato tutto. E’ in quarantena a Cellino San Marco, sta bene, è in attesa di liberarsi dal virus. Il...

Advertising

AGalli99 : @digioia_fabio Bei tempi anche quelli in cui Al Bano si limitava solo a cantare! Perché quando parla..???????? - Alessan50733160 : @digioia_fabio ... quando il vaccino arriva al cervello iniziano le complicazioni avverse..... povero Al Bano - drivernervoso : RT @AlSeth3: Eravamo io, Che Guevara, Al Bano e #DanielaMartani quando all’improvviso lei ci fa…”no rega io me ne vado, così non ce la fac… - LSRLSRLSRLSR : RT @AlSeth3: Eravamo io, Che Guevara, Al Bano e #DanielaMartani quando all’improvviso lei ci fa…”no rega io me ne vado, così non ce la fac… - LoredanaSensi : RT @AlSeth3: Eravamo io, Che Guevara, Al Bano e #DanielaMartani quando all’improvviso lei ci fa…”no rega io me ne vado, così non ce la fac… -