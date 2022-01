WTA Adelaide 2022: Sofia Kenin torna con un successo, Bronzetti esce a testa alta (Di martedì 4 gennaio 2022) Sofia Kenin torna a disputare un match ufficiale e non delude le attese: la campionessa 2020 degli Australian Open batte un’ottima Lucia Bronzetti 7-5 7-5, con l’azzurra che esce dall’impegno sconfitta, ma a testa alta, anzi altissima. L’azzurra, infatti, spaventa la statunitense sia nel primo set, quando scappa sul 3-1, che nella seconda frazione, quando, sotto 2-5, rimonta fino al 5-5 e annulla ben 4 match point alla numero 12 del mondo (di cui 3 consecutivi). Alla fine, in entrambi i parziali, Kenin è brava a riemergere nei momenti di maggiore difficoltà: dal 5-5, riesce sempre a piazzare l’allungo decisivo e ad evitare cattive sorprese da parte della tennista romagnola, la cui crescita è sempre più evidente ogni giorno che ... Leggi su sportface (Di martedì 4 gennaio 2022)a disputare un match ufficiale e non delude le attese: la campionessa 2020 degli Australian Open batte un’ottima Lucia7-5 7-5, con l’azzurra chedall’impegno sconfitta, ma a, anzi altissima. L’azzurra, infatti, spaventa la statunitense sia nel primo set, quando scappa sul 3-1, che nella seconda frazione, quando, sotto 2-5, rimonta fino al 5-5 e annulla ben 4 match point alla numero 12 del mondo (di cui 3 consecutivi). Alla fine, in entrambi i parziali,è brava a riemergere nei momenti di maggiore difficoltà: dal 5-5, risempre a piazzare l’allungo decisivo e ad evitare cattive sorprese da parte della tennista romagnola, la cui crescita è sempre più evidente ogni giorno che ...

