Violenze su una madre: la Polizia Locale di San Giuliano la soccorre assieme ai figli (Di martedì 4 gennaio 2022) La donna da tempo subiva le vessazioni fisiche e psicologiche del marito. Al culmine dell’ennesima sfuriata l’uomo l’ha minacciata con un coltello e lei ha chiesto aiuto a una vicina Leggi su 7giorni.info (Di martedì 4 gennaio 2022) La donna da tempo subiva le vessazioni fisiche e psicologiche del marito. Al culmine dell’ennesima sfuriata l’uomo l’ha minacciata con un coltello e lei ha chiesto aiuto a una vicina

Advertising

zazoomblog : Violenze su una madre: la Polizia Locale di San Giuliano la soccorre assieme ai figli - #Violenze #madre: #Polizia… - davide_vecchi : @maurizio_crippa Ecco, non sai. Come non sai che nella “giustizia” su affidamenti/divorzi/ecc c’è sempre una valuta… - BeppeGatti : @brigitte_gio Si ! Un giudice che non da giudicare e che espone una persona alle violenze di un criminale ...non è… - DrCappa : RT @Stefanialove_of: Sgozza il figlio e lo nasconde nell’armadio: 'Autorizzato dal gip a passare la serata col bimbo” Già agli arresti dom… - CettoJ : RT @Stefanialove_of: Sgozza il figlio e lo nasconde nell’armadio: 'Autorizzato dal gip a passare la serata col bimbo” Già agli arresti dom… -