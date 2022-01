Viabilità Roma Regione Lazio del 04-01-2022 ore 08 | 15

(Di martedì 4 gennaio 2022)DEL 3 GENNAIOORE 8.05 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BEN TROVATI DA MARCO CILUFFO E GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; RISOLTO L’ INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLATERAMO ALTEZZA SVINCOLO TOGLIATTI IN DIREZIONE CENTRO AL MOMENTO CIRCONE SCORREVOLE VIABILITA’ REGOLARE SUL RACCORDO ANULARE DIE LUNGO I PRINCIPALI NODI AUTOSTRADALI CHE ATTRAVERSANO LAINFINE TRASPORTO PUBBLICO LA LINEA TRAM 3 VIAGGIA SU TRAM NELLA TRATTA PORTA MAGGIORE VALLE GIULIA, E’ INVECE SOSTITUITA DA BUS TRA PORTA MAGGIORE E STAZIONE TRASTEVERE. RICORDIAMO CHE È TORNATA ALLA NORMALITA’ IL COLLEGAMENTO TRA LIDO CENTRO E COLOMBO SULLA LINEA FERROVIARIALIDO PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ...

Advertising

zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 03-01-2022 ore 20:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #03-01-2022 - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 03-01-2022 ore 19:45 - #Viabilità #Regione #Lazio #03-01-2022 - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico intenso in viale Giulio Cesare (Ponte Pietro Nenni-via Leone IV) - quotidianolazio : Roma. Campidoglio, proroga validità permessi Ztl e autorizzazioni a giugno 2022 - - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 03-01-2022 ore 11:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #03-01-2022 -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma

RomaDailyNews

... proprietario dei due misuratori di velocità posizionati su entrambe le corsie di marcia, ha infatti acquistato due nuovi apparecchi di ultima generazione dalla società Servicenet21 diper un ...DEL 3 GENNAIO 2022 ORE 16.20 CLAUDIO VELOCCIA BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA', UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO; PERCORRENDO LA REGIONALE VIA PER FIUGGI SI STA IN CODA TRA ...