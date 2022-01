(Di martedì 4 gennaio 2022) Falso in atto pubblico per 150 attestazioni di avvenuta somministrazione di vaccino anti - Covid che non sarebbe avvenuta, ma che avrebbero consentito il rilascio, ritenuti, per ...

Advertising

we_ci65 : Vaccini 'buttati' e Green pass falsi, Cc arrestano medico - Ultima Ora - ANSA - romait_it : Ascoli Piceno, Green Pass falsi e vaccini buttati: in manette un medico - - lucia25968868 : RT @DiDimiero: Ascoli Piceno. Vaccini buttati e green pass falsi. Arrestato un medico. - cronachecampane : Vaccini 'buttati' e Green pass falsi: arrestato medico #arrestatomedico #ascolipiceno #greenpassfalsi #primopiano - Miti_Vigliero : RT @leggoit: Vaccini buttati e Green Pass falsi: arrestato un medico -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini buttati

Agenzia ANSA

Falso in atto pubblico per 150 attestazioni di avvenuta somministrazione di vaccino anti - Covid che non sarebbe avvenuta, ma che avrebbero consentito il rilascio Green pass, ritenuti falsi, per ...Falso in atto pubblico per 150 attestazioni di avvenuta somministrazione di vaccino anti - Covid che non sarebbe avvenuta, ma che avrebbero consentito il rilascio Green pass, ritenuti falsi, per ...Fingeva di somministrare vaccini Covid, che poi avrebbe buttato, e quindi consentito il rilascio di Green Pass fasulli. Un medico di Ascoli Piceno, convenzionato con l’Asur, è stato arrestato. Vaccini ...Somministrava per finta dosi di vaccini anti covid, che poi avrebbe buttato, e quindi consentito il rilascio di Green Pass ottenuti in modo scorretto e fuori legge. Un medico di medicina generale di A ...