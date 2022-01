Una vita anticipazioni: come si libereranno Genoveva e Felipe da Santiago? (Di martedì 4 gennaio 2022) Siamo giunti all’episodio 1300 di Acacias 38! Domani su Canale 5 andrà in onda proprio la prima parte di questa imperdibile puntata della soap spagnola. Siete pronti per scoprire che cosa succederà? Ve ne parliamo nelle anticipazioni che come sempre ci rivelano la trama della puntata di Una vita di domani, 5 gennaio 2022. come avrete visto, Genoveva, per difendersi dalle accuse che Santiago le stava lanciando, ha detto davanti a Felipe che lei dal processo è risultata innocente. Una informazione totalmente nuova per l’avvocato che non ne sapeva nulla, avendo perso la memoria. Felipe quindi è rimasto parecchio turbato nell’apprendere che c’è stato persino un processo che vedeva sua moglie imputata con l’accusa di omicidio. come andrà ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 4 gennaio 2022) Siamo giunti all’episodio 1300 di Acacias 38! Domani su Canale 5 andrà in onda proprio la prima parte di questa imperdibile puntata della soap spagnola. Siete pronti per scoprire che cosa succederà? Ve ne parliamo nellechesempre ci rivelano la trama della puntata di Unadi domani, 5 gennaio 2022.avrete visto,, per difendersi dalle accuse chele stava lanciando, ha detto davanti ache lei dal processo è risultata innocente. Una informazione totalmente nuova per l’avvocato che non ne sapeva nulla, avendo perso la memoria.quindi è rimasto parecchio turbato nell’apprendere che c’è stato persino un processo che vedeva sua moglie imputata con l’accusa di omicidio.andrà ...

