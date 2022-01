Olimpiadi: domani Morelli a Cortina per sopralluoghi (Di martedì 4 gennaio 2022) Roma, 4 gen. (Adnkronos) - Nella mattinata di domani il vice ministro alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili, Alessandro Morelli, sarà a Cortina per effettuare una serie di sopralluoghi nei siti interessati dai principali interventi olimpici di competenza del Mims: l'adeguamento della viabilità lungo il Boite, la realizzazione del passante di Cortina e del parcheggio dell'impianto di collegamento del Faloria. È previsto un punto stampa alle ore 10:30, presso i locali del Municipio di Cortina d'Ampezzo, al termine di un vertice con le istituzioni locali avente ad oggetto lo stato di avanzamento degli interventi. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 gennaio 2022) Roma, 4 gen. (Adnkronos) - Nella mattinata diil vice ministro alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili, Alessandro, sarà aper effettuare una serie dinei siti interessati dai principali interventi olimpici di competenza del Mims: l'adeguamento della viabilità lungo il Boite, la realizzazione del passante die del parcheggio dell'impianto di collegamento del Faloria. È previsto un punto stampa alle ore 10:30, presso i locali del Municipio did'Ampezzo, al termine di un vertice con le istituzioni locali avente ad oggetto lo stato di avanzamento degli interventi.

Advertising

TV7Benevento : Olimpiadi: domani Morelli a Cortina per sopralluoghi... - CdT_Online : Il capitano dell’Ambrì Piotta, assente dal 30 ottobre, è carico per la trasferta di domani a Ginevra - ginnyskywaIker : domani mattina sveglia presto per vedere il tennis mi sento di star rivivendo il periodo delle olimpiadi - buong1980 : ???? La mia copertina illustrata per 'Un anno da Campioni' domani con il @CorSport nelle edicole di Lazio, Campania e… - CorriereAlpi : SCI NORDICO - Da domani Anna Comarella nel Tour de ski, con un occhio alla convocazione per le Olimpiadi di Pechino -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi domani Sci alpino, slalom maschile Zagabria 2022 domani in tv: programma, orari e diretta streaming ...in pista anche per gli uomini che saranno impegnati domani, mercoledì 5 gennaio. Appuntamento alle ore 15.30 con la prima manche, mentre la seconda è prevista alle ore 18.40. PROGRAMMA OLIMPIADI ...

Sci, il super g di Bormio sarà recuperato a Wengen ...terrà nella tappa sul Lauberhorn di Wengen e sarà l'ultima della specialità prima delle Olimpiadi ... Per quanto riguarda lo slalom femminile di Zagabria di domani, è ufficiale la partecipazione di ...

Olimpiadi: domani Morelli a Cortina per sopralluoghi Il Tempo Olimpiadi: domani Morelli a Cortina per sopralluoghi Roma, 4 gen. (Adnkronos) – Nella mattinata di domani il vice ministro alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili, Alessandro Morelli, sarà a Cortina per effettuare una serie di sopralluoghi nei siti i ...

Sci alpino, slalom femminile Zagabria 2022 DOMANI in TV: programma, ORARIO e diretta STREAMING Appuntamento alle ore 12.30 di domani 4 gennaio con la prima manche, mentre la seconda è prevista alle ore 16.05. PROGRAMMA OLIMPIADI PECHINO 2022. Diretta tv– Le gare saranno trasmesse in diretta tv ...

...in pista anche per gli uomini che saranno impegnati, mercoledì 5 gennaio. Appuntamento alle ore 15.30 con la prima manche, mentre la seconda è prevista alle ore 18.40. PROGRAMMA......terrà nella tappa sul Lauberhorn di Wengen e sarà l'ultima della specialità prima delle... Per quanto riguarda lo slalom femminile di Zagabria di, è ufficiale la partecipazione di ...Roma, 4 gen. (Adnkronos) – Nella mattinata di domani il vice ministro alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili, Alessandro Morelli, sarà a Cortina per effettuare una serie di sopralluoghi nei siti i ...Appuntamento alle ore 12.30 di domani 4 gennaio con la prima manche, mentre la seconda è prevista alle ore 16.05. PROGRAMMA OLIMPIADI PECHINO 2022. Diretta tv– Le gare saranno trasmesse in diretta tv ...