Advertising

PalermoToday : Musumeci: 'Pronti a riaprire le scuole il 10 gennaio ma solo se i contagi caleranno' - ag_notizie : Musumeci: 'Pronti a riaprire le scuole il 10 gennaio ma solo se i contagi calano' - infoitinterno : Musumeci: «Convivremo col Covid per anni, pronti alle zone rosse» - ILOVEPACALCIO : Musumeci: 'Pronti a dichiarare zone rosse ma in primavera la situazione migliorerà' - infoitinterno : Musumeci: 'Pronti a dichiarare zone rosse ma in primavera la situazione migliorerà' -

Ultime Notizie dalla rete : Musumeci Pronti

PalermoToday

E a chi gli chiedeva un commento sull'affermazione del premier Mario Draghi, secondo cui non si sarebbe mai tornati in dad,ha risposto: 'Quella affermazione fu una imprudenza, non si può ...Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Nello, nel corso della conferenza ... Noi siamoa fare la nostra parte. C'è una differenza tra le varie provincie. Vogliamo arrivare ...(ANSA) - PALERMO, 04 GEN - Si riduce il tasso di dispersione scolastica in Sicilia: era pari al 24,3% nel 2018, oggi è al 19,4%. A fornire il dato è stato il presidente della Regione, Nello Musumeci, ...Musumeci e Solinas devono agire in difesa dei diritti fondamentali costituzionalmente garantiti dei siciliani e dei sardi" The post “Musumeci non difende i diritti dei siciliani novax”, eurodeputata c ...