Morata e altre tre cessioni immediate: sarà rivoluzione Juve (Di martedì 4 gennaio 2022) Il piano cessioni della Juve partirà dall’addio imminente di Morata. Come confermato nelle ultime ore, l’attaccante spagnolo potrebbe essere annunciato dal Barcellona già nel corso della settimana Morata è pronto a dire addio alla Juventus già nel corso dei prossimi giorni. Stando a quanto riportato da “AS”, i bianconeri e il Barcellona avrebbero raggiunto un Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 4 gennaio 2022) Il pianodellapartirà dall’addio imminente di. Come confermato nelle ultime ore, l’attaccante spagnolo potrebbe essere annunciato dal Barcellona già nel corso della settimanaè pronto a dire addio allantus già nel corso dei prossimi giorni. Stando a quanto riportato da “AS”, i bianconeri e il Barcellona avrebbero raggiunto un Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

tuttonapoli : Tmw - Morata vuole il Barcellona, Allegri può non schierarlo contro il Napoli - tomaso_palli : @MarcoCasalini01 Allegri avrebbe bloccato Morata e Piatek… ci sta pensando perché ha altre offerte. Barista? Port… - giuventinismo : Allora facciamo una cosa, Morata ha un accordo con altre squadre per gennaio nonostante ha un contratto con noi? F… - TUTTOJUVE_COM : Ravanelli: 'Via Morata dentro Icardi? Ci guadagna la Juventus' - TUTTOJUVE_COM : De Canio a TMW Radio: 'Morata e Icardi potrebbero stare benissimo insieme e far risalire la Juventus' -