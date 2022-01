Manuel Bortuzzo si ritirerà dal Grande Fratello e non pagherà alcuna penale | parla il padre

(Di martedì 4 gennaio 2022)sidalVip. Quello che inizialmente il gieffino aveva confessato a Carmen Russo e Katia Ricciarelli è diventato certezza. Are questa volta è stato suocontattato da FanPage.svela che giorno lascerà ilVip https://t.co/Ek1OA37RIn #GFVip — BICCY.IT (@BITCHYFit) December 31, 2021 Ecco cosa si legge sul noto portale: “A confermare le indiscrezioni circolate nella casa negli ultimi giorni è ildiraggiunto da FanPage.it, il quale assicura che pur lasciando prematuramente il gioconon incorrerà in, ...

è davvero pronto ad abbandonare il Grande Fratello Vip . Lo ha annunciato giusto pochi giorni fa, ammettendo di essere pronto a lasciare la Casa tra il 14 e il 17 gennaio. Oggi, però, ...Prima dell'arrivo della primaveralascerà il GF Vip per alcuni problemi di salute mentre da giorni si parla di un probabile ritiro di Gianmaria Antinfolfi, Soleil Sorge e Miriana ...GF Vip, Manuel Bortuzzo pronto a lasciare il reality. Il padre Franco chiarisce: "Motivi di salute" Nei giorni scorsi non sono di certo sfuggite ai ...Come confermato dal papà Franco, Manuel Bortuzzo lascerà la Casa del Gf Vip 6 in anticipo. La notizia l'aveva già annunciata Manuel diversi ...