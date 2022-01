Lazio | record di gol in casa | l' Olimpico porta bene

(Di martedì 4 gennaio 2022) Nessuna squadra ha segnato più reti indellain questo campionato (25) e solo l’Inter (23) ha ottenuto più punti in incontri domestici rispetto ai biancocelesti (20); dall’altra parte, il 63% dei punti dell’Empoli nel torneo in corso sono arrivati in trasferta (17 su 27), solo Atalanta (68%) e Genoa (64%) hanno una percentuale più elevata. Laha vinto tutte le ultime sei gare di Serie A contro l’Empoli, con un punteggio aggregato di 11-2; l’ultima avversaria contro cui ha ottenuto più successi consecutivi nella competizione è il Parma (nove, tra il 2014 e il 2021). L’Empoli non ha segnato neanche un gol nelle ultime cinque trasferte di Serie A contro la: l’ultima rete della squadra toscana fuoricontro questa avversaria è arrivata nel marzo 2007, una rete su punizione ...

Advertising

valentinadigrav : RT @rep_roma: Tsunami Omicron, record di contagi nel Lazio. Ciccozzi: 'Rientro a scuola inimmaginabile' [aggiornamento delle 07:01] https:/… - rotaruchristina : RT @rep_roma: Tsunami Omicron, record di contagi nel Lazio. Ciccozzi: 'Rientro a scuola inimmaginabile' [aggiornamento delle 07:01] https:/… - pi2py : RT @rep_roma: Tsunami Omicron, record di contagi nel Lazio. Ciccozzi: 'Rientro a scuola inimmaginabile' [aggiornamento delle 07:01] https:/… - carloi3651 : RT @rep_roma: Tsunami Omicron, record di contagi nel Lazio. Ciccozzi: 'Rientro a scuola inimmaginabile' [aggiornamento delle 07:01] https:/… - LALAZIOMIA : Tsunami Omicron, record di contagi nel Lazio. Ciccozzi: 'Rientro a scuola inimmaginabile ... -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio record

La Salernitana ha ben nove giocatori positivi,in A. Non scherzano neppure Bologna, Spezia e ... Una perdita importantissima per Inzaghi, atteso da tanti match importanti (Bologna giovedì,...IlA finire in zona rossa nei primi 11 mesi del 2021 con un'incidenza maggiore del 25% ... In zona gialla: Liguria,, Sicilia, Veneto, Emilia Romagna, Sardegna e Toscana. In zona bianca: ...L'Agenas, Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, nel report del 3 gennaio ha evidenziato un aumento dei ricoveri di pazienti Covid nei reparti ospedalieri. A livello ...È record di IPO su Euronext Growth Milan (ex AIM Italia) con un totale di 44, oltre il doppio rispetto ai 21 del 2020. Quello della tecnologia è il primo settore sia per numero di imprese che per capi ...