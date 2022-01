Joe Barone: «L’intervista di Vlahovic non era autorizzata e il suo procuratore ci manca di rispetto» (Di martedì 4 gennaio 2022) A margine della presentazione del nuovo acquisto della Fiorentina Ikoné – sul quale, dice, la società ha lavorato molto – il direttore generale dei viola Joe Barone ha commentato le dichiarazioni di Vlahovic ai media serbi. L’attaccante, nelL’intervista di ieri, aveva sensibilmente aperto al rinnovo con un sibillino «mai dire mai». Queste le parole di Barone, così come riportate da Firenzeviola.it: La sua intervista non era autorizzata e per quello che ci è stato detto dal procuratore non ci sono state ulteriori aperture. A fine novembre c’è stato un incontro tra Commisso e l’agente di Vlahovic dove gli importi richiesti dal giocatore e dal manager erano stati quasi raddoppiati. Abbiamo dovuto purtroppo assistere ad una totale mancanza di ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 4 gennaio 2022) A margine della presentazione del nuovo acquisto della Fiorentina Ikoné – sul quale, dice, la società ha lavorato molto – il direttore generale dei viola Joeha commentato le dichiarazioni diai media serbi. L’attaccante, neldi ieri, aveva sensibilmente aperto al rinnovo con un sibillino «mai dire mai». Queste le parole di, così come riportate da Firenzeviola.it: La sua intervista non erae per quello che ci è stato detto dalnon ci sono state ulteriori aperture. A fine novembre c’è stato un incontro tra Commisso e l’agente didove gli importi richiesti dal giocatore e dal manager erano stati quasi raddoppiati. Abbiamo dovuto purtroppo assistere ad una totalenza di ...

Advertising

napolista : Barone: «L’intervista di #Vlahovic non era autorizzata e il suo procuratore ci manca di rispetto» Le parole del di… - UFiorentina : ??? DUSAN VLAHOVIC: PARLA JOE BARONE Il suo procuratore vuole portare Vlahovic via dalla Fiorentina a zero, noi vog… - LabaroViolaNews : Joe #Barone duro: “#Vlahovic ci ha chiesto il doppio. Ristic ha mancato di rispetto a Commisso” - SarriStefano : @GaudericoPrimo Non mi pare abbiano mancato di rispetto alla Fiorentina, semmai a Joe Barone - Milan5819 : @WGiammyS @Matteo25977859 @GiubbiLorenzo @RobertoBramato @FrancescoOrdine @acffiorentina Joe Barone ha le palle -