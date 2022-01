In Italia è caccia ai tamponi molecolari e i prezzi volano (Di martedì 4 gennaio 2022) AGI - Omicron spinge la caccia al tampone e i prezzi per un test molecolare, nei laboratori privati accreditati, lievitano in tutta Italia seppur a macchia di leopardo. Mentre al nord, infatti, il costo si impenna fino ad arrivare a 140 euro, al sud l'aumento è più contenuto raggiungendo comunque i 60 euro. prezzi due o tre volte superiori rispetto ad alcuni mesi fa quando la curva epidemica era molto meno ‘aggressiva'. Il virus non fa sconti dunque alle tasche degli Italiani. Per oltre un milione di persone ancora in isolamento domiciliare o per i cittadini ‘liberi' pronti ad abbracciare i propri cari per le feste, il tampone diventa, gioco forza, l'oggetto del desiderio. E con le strutture pubbliche in tilt per il sovraccarico di lavoro, la meta sono i laboratori privati accreditati. In alcuni ... Leggi su agi (Di martedì 4 gennaio 2022) AGI - Omicron spinge laal tampone e iper un test molecolare, nei laboratori privati accreditati, lievitano in tuttaseppur a macchia di leopardo. Mentre al nord, infatti, il costo si impenna fino ad arrivare a 140 euro, al sud l'aumento è più contenuto raggiungendo comunque i 60 euro.due o tre volte superiori rispetto ad alcuni mesi fa quando la curva epidemica era molto meno ‘aggressiva'. Il virus non fa sconti dunque alle tasche deglini. Per oltre un milione di persone ancora in isolamento domiciliare o per i cittadini ‘liberi' pronti ad abbracciare i propri cari per le feste, il tampone diventa, gioco forza, l'oggetto del desiderio. E con le strutture pubbliche in tilt per il sovraccarico di lavoro, la meta sono i laboratori privati accreditati. In alcuni ...

