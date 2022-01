Covid | Zampa Pd | ‘le scuole devono riaprire in presenza e senza ritardi’

(Di martedì 4 gennaio 2022) Roma, 4 gen (Adnkronos) – “Se non ci sono situazioni drammatiche, e al momento non ce ne sono, leinritardi. È venuto il momento di restituire ai ragazzi il massimo della normalità possibile, i ragazzi hanno pagato un prezzo elevatissimo non solo in termini di apprendimento ma anche di ricadute psicologiche”. Lo ha detto la responsabile Salute del Pd Sandraa radio Immagina. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Roma, 4 gen (Adnkronos) - "Noi pensiamo che si possa fare più del green pass rafforzato, andare verso l'obbligo vaccinale per nuove categorie di lavoratori e allargare l'obbligo verso tutti coloro che ...Roma, 4 gen (Adnkronos) – "Se non ci sono situazioni drammatiche, e al momento non ce ne sono, le scuole devono riaprire in presenza e senza ritardi. È venuto il momento di restituire ai ragazzi il ma ...