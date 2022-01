Cagliari | Godin ai titoli di coda | vicina la rescissione e le voci dal Brasile

Advertising

CalcioNews24 : #Godin vicino alla rescissione contrattuale ?? - CagliariNews24 : Godin Cagliari, a breve la rescissione del contratto. Affondo decisivo dal Brasile? - Conrad_MI : @andrea_BGO @Grifoman1 @cmdotcom Se giochiamo a 4 dietro come centrali siamo a posto con Zinho, Vasquez, Maksimovic… - DDanventurakkj : @ogcaiobaxz @Snaihtnirocccc ahnao é no genoa, godin joga no cagliari - CentotrentunoC : #Cagliari ?? Abbiamo partecipato alla presentazione di #DiegoAlonso come nuovo commissario tecnico dell'#Uruguay ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Godin

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo L'Atletico Mineiro starebbe pensando a Diegoper colmare le partenze di Junior Alonso e Nathan Silva Ildestinati a separarsi, ma questa non è una novità per l'ex difensore dell'Inter. L'uruguaiano a breve dovrebbe firmare la rescissione del contratto. Secondo quanto riportato da Uol ...Per gli esperti, il nome giusto per la difesa partenopea sembra essere quello di Diego, ormai fuori dal progetto: l'arrivo dell'esperto centrale uruguaiano in Campania entro la ...Calciomercato, ultimi giorni in Saredgna per Martin Caceres dopo che è finito fuori rosa per via della società. Altra avventura in Serie A ...Ascolta la versione audio dell'articolo L’Atletico Mineiro starebbe pensando a Diego Godin per colmare le partenze di Junior Alonso e Nathan Silva Stando a quanto riportato nelle ultime ore da Uol Esp ...