ATP Cup 2022, Berrettini e Sinner da favola: Italia batte Francia 3-0 (Di martedì 4 gennaio 2022) È spettacolo Italia nell’ATP Cup contro la Francia, nel segno dei grandissimi Matteo Berrettini e Jannik Sinner: gli azzurri vincono tutto, singolari e doppio, e chiudono la sfida sul 3-0, alimentando maggiori speranze per il passaggio del turno. Vincere, tuttavia, può non bastare: per avere concrete speranze di qualificazione, a partire dalle ore 7:30, dovremmo fare il tifo affinché la Russia di Daniil Medvedev abbia la meglio sull’Australia capitanata da Lleyton Hewitt. Ricordiamo, a tal proposito, che si qualifica solo la prima classificata di ogni girone e che, in caso di arrivo a pari punti in classifica, il primo criterio di selezione sarà quello relativo agli scontri diretti. La sfida, a mezzanotte, si è aperta con il successo di Jannik Sinner, il quale, grazie allo score di 6-3 7-6, ha ... Leggi su sportface (Di martedì 4 gennaio 2022) È spettacolonell’ATP Cup contro la, nel segno dei grandissimi Matteoe Jannik: gli azzurri vincono tutto, singolari e doppio, e chiudono la sfida sul 3-0, alimentando maggiori speranze per il passaggio del turno. Vincere, tuttavia, può non bastare: per avere concrete speranze di qualificazione, a partire dalle ore 7:30, dovremmo fare il tifo affinché la Russia di Daniil Medvedev abbia la meglio sull’Australia capitanata da Lleyton Hewitt. Ricordiamo, a tal proposito, che si qualifica solo la prima classificata di ogni girone e che, in caso di arrivo a pari punti in classifica, il primo criterio di selezione sarà quello relativo agli scontri diretti. La sfida, a mezzanotte, si è aperta con il successo di Jannik, il quale, grazie allo score di 6-3 7-6, ha ...

