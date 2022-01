Accordo Governo - farmacie, Ffp2 a 75 centesimi (Di martedì 4 gennaio 2022) Il Governo ha raggiunto l'Accordo con le farmacie per la vendita di mascherine di tipo Ffp2 al prezzo calmierato di 75 centesimi mentre la Coop annuncia che le vendera' a 50 centesimi. L'Accordo con ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 4 gennaio 2022) Ilha raggiunto l'con leper la vendita di mascherine di tipoal prezzo calmierato di 75mentre la Coop annuncia che le vendera' a 50. L'con ...

