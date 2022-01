Stop agli straordinari e ai lavori non previsti: parte la protesta di Dsga e Ata. Anquap annuncia mobilitazione (Di lunedì 3 gennaio 2022) “Non abbiamo avuto scelta e, davanti al silenzio e all’indifferenza del ministero dell’Istruzione, metteremo in atto, dal oggi, una serie di proteste sindacali, per far capire a Viale Trastevere il valore degli 8mila direttori amministrativi e il personale Ata della scuola”. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 3 gennaio 2022) “Non abbiamo avuto scelta e, davanti al silenzio e all’indifferenza del ministero dell’Istruzione, metteremo in atto, dal oggi, una serie di proteste sindacali, per far capire a Viale Trastevere il valore degli 8mila direttori amministrativi e il personale Ata della scuola”. L'articolo .

Advertising

fattoquotidiano : Francia, stop agli imballaggi in plastica per frutta e verdura. La Spagna si muove nella stessa direzione, l’Italia… - i_pmt : RT @kiara86769608: Francia, stop agli imballaggi in plastica per frutta e verdura. La Spagna si muove nella stessa direzione, l’Italia arra… - LuisaPozzoni : RT @fattoquotidiano: Francia, stop agli imballaggi in plastica per frutta e verdura. La Spagna si muove nella stessa direzione, l’Italia ar… - ipazia2012 : RT @fattoquotidiano: Francia, stop agli imballaggi in plastica per frutta e verdura. La Spagna si muove nella stessa direzione, l’Italia ar… - Sofia97470073 : Da oggi STOP. Penso solo a me e alla mia felicità! Mi sono stufata di pensare agli altri e poi rimanerci come una cretina. STOP. ; -