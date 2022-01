Scuola, iscrizione al via: 25 giorni per la scelta su web (Di lunedì 3 gennaio 2022) Da indicare l’istituto preferito e altri due in subordine. Non conta l’ordine di presentazione. Da martedì 4 a venerdì 28 gennaio la finestra per effettuare la procedura online Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 3 gennaio 2022) Da indicare l’istituto preferito e altri due in subordine. Non conta l’ordine di presentazione. Da martedì 4 a venerdì 28 gennaio la finestra per effettuare la procedura online

Advertising

fisco24_info : Scuola, iscrizione al via: 25 giorni per la scelta su web: Da indicare l’istituto preferito e altri due in subordin… - sembrabello : pov:domani devo fare l'iscrizione per la scuola superiore - LogosNews : Bernate Ticino - Il comune di Bernate Ticino informa che dal 04/01 al 28/01/2022 sarà possibile presentare domanda… - lagenda70889069 : Alpignano: dal 4 gennaio al via le iscrizioni alle Scuole Primarie, Secondarie di Primo e Secondo Grado #Alpignano… - ProDocente : Iscrizione alle prime classi: 25 giorni per la scelta via webdi Eugenio Bruno e Claudio TucciIl Sole 24 ORE – Scuola -