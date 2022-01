Roma, entra in ospedale e aggredisce un’infermiera: porte distrutte a calci e pugni (Di lunedì 3 gennaio 2022) Roma. Ancora una aggressione agli operatori sanitari. Ancora urla e minacce nei confronti di chi ogni giorno lavora e lotta per salvarci la pelle. E’ il trend del momento a quanto pare, sono diventati i capri espiatori di chiunque abbia una qualche tipologia di rabbia repressa. Questa volta però, il fatto è accaduto all’interno dell’ospedale Policlinico Umberto I, intorno alle 17.00 di ieri pomeriggio, una normale domenica di inizio anno nel reparto rivalutazione chirurgica. Ancora sconvolti all’interno del reparto, sebbene al giorno d’oggi il personale medico sanitario sembra essere molto avvezzo a situazioni di tal genere. Tanta la paura, ma per fortuna nessun ferito. Leggi anche: Roma, infermieri tra aggressioni, minacce e contagi: uomo preso a pugni, staccata una falange a morsi a una donna Aggressione al ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 3 gennaio 2022). Ancora una aggressione agli operatori sanitari. Ancora urla e minacce nei confronti di chi ogni giorno lavora e lotta per salvarci la pelle. E’ il trend del momento a quanto pare, sono diventati i capri espiatori di chiunque abbia una qualche tipologia di rabbia repressa. Questa volta però, il fatto è accaduto all’interno dell’Policlinico Umberto I, intorno alle 17.00 di ieri pomeriggio, una normale domenica di inizio anno nel reparto rivalutazione chirurgica. Ancora sconvolti all’interno del reparto, sebbene al giorno d’oggi il personale medico sanitario sembra essere molto avvezzo a situazioni di tal genere. Tanta la paura, ma per fortuna nessun ferito. Leggi anche:, infermieri tra aggressioni, minacce e contagi: uomo preso a, staccata una falange a morsi a una donna Aggressione al ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma entra 5 curiosità su Sara Ricci: tutto quello che non sai sull'attrice ...biografia e la carriera Nata il 27 novembre 1968 (sotto il segno zodiacale del Sagittario) a Roma, ... Cosa c'entra l'amore (di Marco Speroni) e moltissimi altri. Per il piccolo schermo ha interpretato ...

Italia, dove si vive meglio? Trieste al primo posto, Roma sale di 10 posizioni: la classifica delle città Non solo Roma. Firenze passa dal 27esimo all'11esimo posto. Bari (settantunesima) guadagna una posizione mentre Napoli (novantesima) ne guadagna due. La Capitale, in particolare, entra nelle top ten ...

Gli alieni ci hanno invaso! Ma prima parliamo del Quirinale Invasori da un pianeta sconosciuto attaccano la Terra. E allora i leader italiani sopravvissuti si vedranno in trattoria per sciogliere il dilemma: mandare ...

Roma, la trattativa con l’Arsenal entra nel vivo Nelle prossime ore previsto un nuovo aggiornamento tra le parti con la volontà giallorossa di arrivare alla chiusura, magari concedendo qualcosa alla controparte rispetto alla cifra identificata come ...

