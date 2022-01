Quirinale, Pd a Salvini: “Finché nome Berlusconi sul tavolo, dibattito congelato” (Di lunedì 3 gennaio 2022) “Finché il centrodestra ha una posizione ufficiale attorno a Berlusconi, il dibattito resta congelato”. Lo ribadiscono fonti del Nazareno all’Adnkronos dopo le indiscrezioni della Lega su Matteo Salvini e la richiesta di un tavolo dei leader sul dossier Quirinale. “La nostra posizione è la stessa rispetto ai giorni scorsi”, fanno notare le stesse fonti. Resta “sempre la disponibilità a parlare” con il medesimo approccio tenuto del segretario Enrico Letta ovvero un confronto sul metodo e quindi su un nome non divisivo. Fin quando il nome del leader di Forza Italia resta sul tavolo “ogni discussione è congelata, è una constatazione”, si spiega dal Nazareno. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 3 gennaio 2022) “il centrodestra ha una posizione ufficiale attorno a, ilresta”. Lo ribadiscono fonti del Nazareno all’Adnkronos dopo le indiscrezioni della Lega su Matteoe la richiesta di undei leader sul dossier. “La nostra posizione è la stessa rispetto ai giorni scorsi”, fanno notare le stesse fonti. Resta “sempre la disponibilità a parlare” con il medesimo approccio tenuto del segretario Enrico Letta ovvero un confronto sul metodo e quindi su unnon divisivo. Fin quando ildel leader di Forza Italia resta sul“ogni discussione è congelata, è una constatazione”, si spiega dal Nazareno. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

