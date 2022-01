Oroscopo del Sud | malinconiche nostalgie per Leone | Capricorno e Acquario

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Ariete: Ritorno al lavoro e ai compiti regolari, magari solo per tre giorni, poi la Befana con il ponte che porta con sé creerà un altro filmato. In ogni caso con Plutone, Venere e la Luna allo zenit farai cullare una bella coppia e lavorerai su progetti, c'è un filo di ansia, ma alzi la mano se in questo periodo travagliato non provi alcuna ansia nel leggere i titoli dei giornali: forse una statua, ma non un uomo! Toro: Ancora in vacanza, oggi vi divertite molto: mare o montagna a vostra discrezione, le stelle sorreggono ogni fronte tranne quella lavorativa. In questo modo il trio Luna-Venere-Plutone si esprime come segno della terra trigono al tuo, amante dello sci, della baita, dei paesaggi innevati, mentre Nettuno in sestile ti racconta il lago e il mare, meravigliosi anche d'inverno, soprattutto per personaggi malinconici e malinconici. Gemelli: Focus sulle finanze che, ...