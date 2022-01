Nucleare, patto a cinque. Se l’Onu trema per l’Iran (Di lunedì 3 gennaio 2022) “Una guerra Nucleare non si può vincere e non deve essere mai combattuta”. Il 2022 inizia con una solenne, insolita promessa. A sottoscriverla con un comunicato congiunto questo lunedì le cinque potenze del Consiglio di Sicurezza dell’Onu: Stati Uniti, Cina, Russia, Francia e Regno Unito. “Le armi nucleari – finché continueranno ad esistere – dovrebbero servire solo a scopi difensivi, per scoraggiare un’aggressione e prevenire la guerra”, si legge in apertura. “Sottolineiamo il nostro desiderio di lavorare con tutti gli Stati per creare un ambiente di sicurezza più indirizzato al progresso sul disarmo con l’obiettivo finale di un mondo senza armi nucleari”. Il tempismo non è casuale. L’impegno dei “P5” arriva infatti alla vigilia di una importante riunione dell’Onu: questa settimana si terrà un incontro per la ... Leggi su formiche (Di lunedì 3 gennaio 2022) “Una guerranon si può vincere e non deve essere mai combattuta”. Il 2022 inizia con una solenne, insolita promessa. A sottoscriverla con un comunicato congiunto questo lunedì lepotenze del Consiglio di Sicurezza del: Stati Uniti, Cina, Russia, Francia e Regno Unito. “Le armi nucleari – finché continueranno ad esistere – dovrebbero servire solo a scopi difensivi, per scoraggiare un’aggressione e prevenire la guerra”, si legge in apertura. “Sottolineiamo il nostro desiderio di lavorare con tutti gli Stati per creare un ambiente di sicurezza più indirizzato al progresso sul disarmo con l’obiettivo finale di un mondo senza armi nucleari”. Il tempismo non è casuale. L’impegno dei “P5” arriva infatti alla vigilia di una importante riunione del: questa settimana si terrà un incontro per la ...

