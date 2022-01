Niente corsa al test rapido: quanti giorni dopo il contatto con un positivo bisogna fare il tampone (Di lunedì 3 gennaio 2022) Buoni consigli, soprattutto chiari, per affrontare una possibile positività personale o in famiglia. Il Servizio di Igiene e Sanita Pubblica del Dipartimento di Prevenzione del Nord di ATS Sardegna raccomanda a tutta la popolazione alcune... Leggi su europa.today (Di lunedì 3 gennaio 2022) Buoni consigli, soprattutto chiari, per affrontare una possibile positività personale o in famiglia. Il Servizio di Igiene e Sanita Pubblica del Dipartimento di Prevenzione del Nord di ATS Sardegna raccomanda a tutta la popolazione alcune...

Advertising

mattinodipadova : Rivisto in corsa quasi ovunque il calendario degli appuntamenti in programma per giovedì. La “Vecia” non sarà in Pr… - battaglia_persa : RT @emmecirm: “Che c’è di nuovo” chiede #twitter Niente direi, #romalido corsa delle 5:37 soppressa, a #libia ascensori ko @InfoAtac #Bu… - alessandrosv82 : RT @meeafshjgkl: Provano a offendere chi non si vaccina, dandogli degli analfabeti, imbecilli, etc. Mentre loro sono andati di corsa a vacc… - Mariang47614228 : RT @meeafshjgkl: Provano a offendere chi non si vaccina, dandogli degli analfabeti, imbecilli, etc. Mentre loro sono andati di corsa a vacc… - piero636 : RT @meeafshjgkl: Provano a offendere chi non si vaccina, dandogli degli analfabeti, imbecilli, etc. Mentre loro sono andati di corsa a vacc… -