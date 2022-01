"Le minacce di morte non mi fermano". Massimo GIletti, un orrore privato: cosa manderà in onda a Non è l'arena (Di lunedì 3 gennaio 2022) GIletti non ha paura. Adesso guarda avanti, ancora una volta portando avanti la sua battaglia contro la Mafia (una delle tante inchieste). “Nonostante le minacce di morte vado avanti”, racconta il giornalista e conduttore di Non è l'arena su La7. Che, tra l'altro, è sotto scorta per alcune sue inchieste contro la mafia. Per Massimo GIletti arriva uno speciale di Non è l'arena in prima serata su La7 incentrato proprio sull'origine della mafia corleonese. Ora il conduttore anticipa qualcosa in un'intervista a TvMia. “Vivo sotto scorta e continuo ad occuparmi di mafia. Vado avanti perché non si può smettere di scavare", dice. “Sulla mafia c'è tanto da scoprire”, dice ancora GIletti. Che poi anticipa ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 gennaio 2022)non ha paura. Adesso guarda avanti, ancora una volta portando avanti la sua battaglia contro la Mafia (una delle tante inchieste). “Nonostante ledivado avanti”, racconta il giornalista e conduttore di Non è l'su La7. Che, tra l'altro, è sotto scorta per alcune sue inchieste contro la mafia. Perarriva uno speciale di Non è l'in prima serata su La7 incentrato proprio sull'origine della mafia corleonese. Ora il conduttore anticipa qualin un'intervista a TvMia. “Vivo sotto scorta e continuo ad occuparmi di mafia. Vado avanti perché non si può smettere di scavare", dice. “Sulla mafia c'è tanto da scoprire”, dice ancora. Che poi anticipa ...

