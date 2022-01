Katia Ricciarelli si accorda sulle nomination e va contro il regolamento del GF Vip – VIDEO (Di lunedì 3 gennaio 2022) Tempo di accordi nella Casa del Grande Fratello Vip. Katia Ricciarelli, in base ai VIDEO che stanno condividendo i miei amici di Twitter, pare che si stia accordando con Soleil Sorge ed Eva Grimaldi su chi nominare stasera. Katia Ricciarelli si accorda sulle nomination del GF Vip A quanto pare la Casa del GF Vip... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 3 gennaio 2022) Tempo di accordi nella Casa del Grande Fratello Vip., in base aiche stanno condividendo i miei amici di Twitter, pare che si stiando con Soleil Sorge ed Eva Grimaldi su chi nominare stasera.sidel GF Vip A quanto pare la Casa del GF Vip... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

