Inter-Lazio, biglietti di nuovo in vendita con capienza ridotta (Di lunedì 3 gennaio 2022) Sono tornati in vendita i biglietti di Inter-Lazio, match di Serie A in programma domenica 9 gennaio alle 20:45 a San Siro. A renderlo noto la società nerazzurra, che comunica anche come con la riduzione al 50% della capienza i biglietti del primo anello siano esauriti e come alcuni dei possessori dei tagliandi saranno invitati a cambiare posto dal primo anello verde al primo anello arancio, dal momento che erano stati venduti già più del 50% dei biglietti. Per questa operazione si seguirà l’ordine cronologico di acquisto, con gli acquirenti coinvolti che saranno contattati in questi giorni. Possibile comunque rifiutare il cambio di posto e ottenere un rimborso integrale. IL COMUNICATO DEL CLUB NERAZZURRO SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 3 gennaio 2022) Sono tornati indi, match di Serie A in programma domenica 9 gennaio alle 20:45 a San Siro. A renderlo noto la società nerazzurra, che comunica anche come con la riduzione al 50% delladel primo anello siano esauriti e come alcuni dei possessori dei tagliandi saranno invitati a cambiare posto dal primo anello verde al primo anello arancio, dal momento che erano stati venduti già più del 50% dei. Per questa operazione si seguirà l’ordine cronologico di acquisto, con gli acquirenti coinvolti che saranno contattati in questi giorni. Possibile comunque rifiutare il cambio di posto e ottenere un rimborso integrale. IL COMUNICATO DEL CLUB NERAZZURRO SportFace.

