Il Cantante Mascherato sta per arrivare e ci sarà un volto noto a tutti

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Lo show condotto da Milly Carlucci sta per. A partire dall’11 Febbraio le puntate de Ilinizieranno su Rai 1 con un cast eccezionale. Le novità della nuova edizione delLa terza stagione si preannuncia carica di nuove maschere, sempre più divertenti e colorate. In 6 puntate si dovrà individuare chi si cela dietro questi personaggi. Ci saranno 3 puntate a Febbraio: 11, 18 e 25 Febbraio. Dopodiché ciuno stacco il 4 Marzo per lo speciale su Lucio Dalla e si riprenderà poi la settimana successiva, come di consueto. L’ultima puntata è programmata per il 25 Marzo. Milly Carlucci ha così commentato la nuova edizione: “Torna Il, lo show più misterioso della tv. Una gara tra dodici ...