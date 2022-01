Highlights Wright-Smith 7-5 | finale World Darts Championship 2022 VIDEO

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Highlights Wright

Il Sussidiario.net

Da una parte Delon(11 punti) e Cam Reddish (10) raggiungono per primi la doppia cifra, mentre il fatto determinante dell'ennesima doppia cifra di vantaggio per New York è Julius Randle: 14 ...... si conclude quindi in parità, come possiamo vedere nel video degli. Raggruppamento ... Kamara va via sulla sinistra e serve al centro, tiro di prima intenzione che viene deviato e ...Tutti in piedi per Peter Wright. Lo scozzese dai capelli eccentrici torna campione del mondo di freccette e porta a casa per la seconda volta in carriera il World Darts Championship.Live leg-by-leg updates and highlights from the PDC World Darts Championship final as Michael Smith faces Peter Wright at the Ally Pally.