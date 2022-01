Highlights e gol Vannes-Psg 0-4 | Coppa di Francia 2021 2022 VIDEO

(Di martedì 4 gennaio 2022) Ilcon glie i gol di-Psg 0-4, match valido per i sedicesimi di finale delladi. La corazzata di Pochettino domina in lungo e in largo e vince con un netto poker firmato dall’iniziale vantaggio di Kimpembe al quale fa seguito una super tripletta di Mbappe nel secondo tempo. I parigini avanzano così agli ottavi di finale, eliminati i dilettanti bretoni. Di seguito le immagini salienti. SportFace.

Advertising

SkySport : ?? SUPER? SUPER? ? SUPER GOL DI KOVACIC AL VOLO? ? Il croato riapre la partita a Stamford Bridge ? ?? Chelsea-Liverp… - sportli26181512 : Manchester United-Wolves 0-1: video, gol e highlights: Cristiano Ronaldo e compagni vengono sconfitti 1-0 dai Wolve… - dc_pau87 : RT @SkySport: ?? SUPER? SUPER? ? SUPER GOL DI KOVACIC AL VOLO? ? Il croato riapre la partita a Stamford Bridge ? ?? Chelsea-Liverpool 2-2 ??… - mimanxhi : Mi sono visto gli highlights di una partita di MLS. il mio gruppo di calcetto del giovedì se la potrebbe giocare in… - GermandoGermano : -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights gol

A Old Trafford la squadra di Rangnick viene battuta nel finale. Guarda il meglio di Manchester United - Wolverhampton 0 - 1:Il video con glie idi Manchester United - Wolverhampton 0 - 1, match valido per la ventunesima giornata di Premier League 2021/2022. A Old Trafford Ronaldo e company faticano nel primo tempo, spingono ...Manchester United - Wolverhampton 0-1 highlights e gol: le azioni principali della sfida della ventunesima giornata di Premier League 2021/22.Cristiano Ronaldo e compagni vengono sconfitti 1-0 dai Wolves dopo sei risultati utili consecutivi e restano provvisoriamente con 4 punti di ritardo dall'Arsenal. Subito difficoltà per lo United a Old ...