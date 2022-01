Emergenza Covid anche in casa Barcellona: altri due blaugrana positivi! (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il 24 febbraio 2022 il Napoli affronterà il Barcellona per la gara di Europa League. La società blaugrana ha comunicato una doppia positività all’interno del gruppo squadra: si tratta di Pedri e Ferran Torres. Già ieri conto il Maiorca erano indisponibili: Jordi Alba, Dani Alves, Balde, Braithwaite, Busquets, Coutinho, Dembele, Demir, Depat, Essalzouli, Ansu Fati, Gavi e Wague. Ferran Torres Barcellona Positivi al Coronavirus, il comunicato del Barcellona “Il Barcellona comunica che Pedri e Ferran Torres sono risultati positivi al Coronavirus. I calciatori stanno bene, sono asintomatici e sono già in isolamento presso i propri domicili. Il club ha prontamente informato le autorità competenti”. Leggi su spazionapoli (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il 24 febbraio 2022 il Napoli affronterà ilper la gara di Europa League. La societàha comunicato una doppia positività all’interno del gruppo squadra: si tratta di Pedri e Ferran Torres. Già ieri conto il Maiorca erano indisponibili: Jordi Alba, Dani Alves, Balde, Braithwaite, Busquets, Coutinho, Dembele, Demir, Depat, Essalzouli, Ansu Fati, Gavi e Wague. Ferran TorresPositivi al Coronavirus, il comunicato del“Ilcomunica che Pedri e Ferran Torres sono risultati positivi al Coronavirus. I calciatori stanno bene, sono asintomatici e sono già in isolamento presso i propri domicili. Il club ha prontamente informato le autorità competenti”.

