Colpo in difesa per il Cagliari | UFFICIALE | centrale dall’Atalanta

Il Cagliari avrà bisogno di diversi rinforzi per tentare di rialzarsi e raggiungere la salvezza a fine stagione: il primo arriva dall'Atalanta Prima parte di stagione da incubo per il…

Ultime Notizie dalla rete : Colpo difesa Mercato, si parte: ecco cosa ci si attende in Serie A Innesti che dovrà effettuare anche il Milan , sopratutto in difesa dopo il grave infortunio di ... Il colpo più importante, almeno economicamente parlando, l'ha messo a segno l'Atalanta con l'acquisto ...

Milan, il difensore dalla Serie A: Maldini gioca la carta Conti! Sopra tutti, Sven Botman , il gran desiderio per la difesa rossonera. Il centrale è il primo obiettivo della dirigenza, che vuole regalare a Stefano Pioli un colpo di rilievo, e non una semplice ...

Genoa: vicino un nuovo colpo in difesa Calciomercato.com Genoa, ecco Østigård per blindare la difesa. Lo manda Haaland Il club rossoblù ha chiuso per il roccioso difensore centrale del Brighton. È il 2° arrivo dopo quello di Hafti dallo Young Boys, a conferma della volontà della nuova proprietà di accontentare Shevche ...

Leo Skiri Østigård, il nuovo guardiano della difesa del Genoa Il Genoa prosegue nell’opera di ristrutturazione del suo reparto arretrato, acquisendo anche Østigård, giovane con tanta esperienza ...

