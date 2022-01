Bimbo di 2 anni muore annegato a Torre del Greco, l’ipotesi: “Ucciso dalla madre” (Di lunedì 3 gennaio 2022) Bimbo di 2 anni muore annegato a Torre del Greco: “Ucciso dalla madre” Un Bimbo di 2 anni è morto annegato nelle acque di Torre del Greco, in provincia di Napoli, mentre gli inquirenti sospettano che il piccolo sia stato Ucciso dalla madre. Secondo una prima ricostruzione, tutto è avvenuto intorno alle 22,30 di domenica 2 gennaio all’altezza del lido La Scala. Alcuni testimoni, citati da Il Mattino, riferiscono che la donna avrebbe gettato prima il piccolo in acqua e poi si sarebbe a sua volta lanciata in mare. Notata la scena, due giovani si sarebbero tuffati in acqua nel disperato tentativo di ... Leggi su tpi (Di lunedì 3 gennaio 2022)di 2del: “” Undi 2è mortonelle acque didel, in provincia di Napoli, mentre gli inquirenti sospettano che il piccolo sia stato. Secondo una prima ricostruzione, tutto è avvenuto intorno alle 22,30 di domenica 2 gennaio all’altezza del lido La Scala. Alcuni testimoni, citati da Il Mattino, riferiscono che la donna avrebbe gettato prima il piccolo in acqua e poi si sarebbe a sua volta lanciata in mare. Notata la scena, due giovani si sarebbero tuffati in acqua nel disperato tentativo di ...

