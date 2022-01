Atletica | è morto Victor Saneev | tre volte oro olimpico di salto triplo

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Lutto nel mondo dello sport. Si è spento all’età di 76 anni, leggenda dello sport sovietico e trecampionedi. L’atleta èa seguito di un infarto.era nato a Sukhumi in Georgia e nella sua gloriosa carriera, iniziata come saltatore in alto, ha conquistato l’oroa Città del Messico 1968, Monaco di Baviera 1972 e Montreal 1976. SportFace.

AGI - Victor Saneev, leggenda dello sport sovietico e tre volte campione olimpico di salto triplo, è morto oggi a Sydney all'età di 76 anni a seguito di un infarto. Saneev era nato a Sukhumi in Georgia e nella sua gloriosa carriera, iniziata come saltatore in alto, ha conquistato l'oro olimpico a Città del Messico nel 1968, a Monaco di Baviera nel 1972 e a Montreal nel 1976.