Alfa Romeo 155 | splendida trentenne del Biscione

(Di lunedì 3 gennaio 2022) È il momento di dire “buon compleanno” all’155! La berlina della casa del Portello compie quest’anno trent’anni, essendo stata lanciata nel 1992. Criticata dai puristi per la mancanza della trazione posteriore, la 155 ha mantenuto vivo il “Cuore Sportivo” del, trionfando anche in pista. A livello commerciale, è stata un discreto successo,

di Alessio Salome 03/01/2022, 07:32 Alfa Romeo ha in programma di svelare nei prossimi anni dei nuovi modelli, fra cui l'attesissimo Tonale anticipato dal primo video teaser ufficiale. Il traguardo si avvicina, dopo tre anni dalla presentazione del concept. Alfa Romeo Tonale sta per arrivare. Il Marchio del Biscione ha promesso di emozionare i suoi appassionati. "Nel 2022 ti faremo..." Secondo le ultime informazioni disponibili, il nuovo Alfa Romeo Tonale farà il suo debutto ufficiale il prossimo 8 febbraio 2022.