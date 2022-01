Viale dell’Università ed ex scuola Moscati, arrivano finanziamenti per circa 9 milioni (Di domenica 2 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIl Comune di Benevento ha comunicato che, nell’ambito dei contributi previsti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero dell’Interno ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per interventi riferiti a rigenerazione urbana, sono stati finanziati i seguenti progetti presentati dal Comune di Benevento: ristrutturazione edilizia, con demolizione e ricostruzione, del centro polifunzionale in Viale dell’Università, per un importo di euro 7.200.000. L’intervento prevede la ristrutturazione edilizia, con demolizione e ricostruzione, dell’edificio attualmente sede del Settore Servizi al Cittadino. Il fabbricato verrà a costituire una struttura polifunzionale a servizio dell’attiguo Parco Verde. All’interno del parco troveranno posto ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 2 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIl Comune di Benevento ha comunicato che, nell’ambito dei contributi previsti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero dell’Interno ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per interventi riferiti a rigenerazione urbana, sono stati finanziati i seguenti progetti presentati dal Comune di Benevento: ristrutturazione edilizia, con demolizione e ricostruzione, del centro polifunzionale in, per un importo di euro 7.200.000. L’intervento prevede la ristrutturazione edilizia, con demolizione e ricostruzione, dell’edificio attualmente sede del Settore Servizi al Cittadino. Il fabbricato verrà a costituire una struttura polifunzionale a servizio dell’attiguo Parco Verde. All’interno del parco troveranno posto ...

Advertising

anteprima24 : ** Viale dell'Università ed ex scuola Moscati, arrivano finanziamenti per circa 9 milioni **… - NTR24 : Centro polifunzionale di viale dell’Università ed ex scuola “Moscati”: ok ai finanziamenti - giulianol : @Gigadesires Peggio: ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Aveva fatto tappezzare l'edificio d… -

Ultime Notizie dalla rete : Viale dell’Università Centro polifunzionale di viale dell'Università ed ex scuola “Moscati”: ok ai finanziamenti NTR24