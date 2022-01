Varese | uomo uccide il figlio di 7 anni e accoltella l' ex moglie | era ai domiciliari Il bimbo in un armadio

Advertising

Agenzia_Ansa : Uccide il figlio di 7 anni e tenta l'omicidio della ex moglie. E' successo in provincia di Varese, a Morazzone #ANSA - Adnkronos : Tenta di uccidere la moglie, nell'armadio il corpo del figlio di 7 anni. L'uomo arrestato in provincia di #Varese. - fanpage : La prima tragedia familiare del 2022. Un uomo di 40 anni ha ucciso il figlio di 7 e poi ha cercato di uccidere anch… - Classe1DD : Varese, uccide figlio di 7 anni, poi tenta di uccidere la moglie separata: arrestato dopo la fuga. L'uomo era ai do… - SerbianMonitor : IN PROVINCIA DI VARESE, UN UOMO DI 40 ANNI HA UCCISO IL FIGLIO DI 7 CON UNA COLTELLATA ALLA GOLA... -

L'era ai domiciliari dopo essere stato arrestato per aver accoltellato alla schiena un collega di lavoro, lo scorso 26 novembre ad Azzate, in provincia di. A quanto emerso l'aveva ......anche perché è un omicidio efferato e proprio non so cosa sia scattato nella testa dell', ai ... Nel paese in provincia diquesta mattina i carabinieri hanno arrestato un 40enne del posto per ...VARESE - Ha ucciso il figlio di 7 anni colpendolo con un coltello alla gola e ha tentato di uccidere anche la ex moglie. E' accaduto ieri sera a Morazzone, in provincia di Varese. L'uomo, un 40enne, h ...L'omicida è fuggito ma è stato arrestato questa mattina a Viggiù. Era ai domiciliari nella casa della frazione Cuffia per un aggressione tra colleghi avvenuta ad Azzate un mese fa ...