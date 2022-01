Tegola Mou: altri due calciatori positivi (Di domenica 2 gennaio 2022) Brutte notizie in casa Roma, altri due calciatori sono risultati positivi. Di seguito il comunicato del club giallorosso: “L’AS Roma comunica che, a seguito dei controlli svolti attraverso i tamponi molecolari, due calciatori – vaccinati – sono risultati positivi al COVID-19?. Prosegue poi il comunicato: “Le autorità sanitarie competenti sono state immediatamente informate. I calciatori stanno bene e si trovano in isolamento domiciliare”. Roma, Serie A Dunque, continuano ad emergere positività nel club giallorosso e non solo. La situazione comincia a diventare davvero preoccupante per tutti i club di Serie A . Difatti, quasi tutte le società hanno nella propria rosa giocatori ... Leggi su rompipallone (Di domenica 2 gennaio 2022) Brutte notizie in casa Roma,duesono risultati. Di seguito il comunicato del club giallorosso: “L’AS Roma comunica che, a seguito dei controlli svolti attraverso i tamponi molecolari, due– vaccinati – sono risultatial COVID-19?. Prosegue poi il comunicato: “Le autorità sanitarie competenti sono state immediatamente informate. Istanno bene e si trovano in isolamento domiciliare”. Roma, Serie A Dunque, continuano ad emergeretà nel club giallorosso e non solo. La situazione comincia a diventare davvero preoccupante per tutti i club di Serie A . Difatti, quasi tutte le società hanno nella propria rosa giocatori ...

Advertising

infoitsport : Tegola per Mou all'ultimo dell'anno: nella Roma c'è un positivo al Covid. Scatta il rinnovo per Ibañez, Touré l'alt… - LAROMA24 : Tegola per Mou all'ultimo dell'anno: nella Roma c'è un positivo al Covid. Scatta il rinnovo per Ibañez, Touré l'alt… -