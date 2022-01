Salerno, muore in scooter a 15 anni, tra i soccorritori il fratello: "Ci ho provato, perdonami" (Di domenica 2 gennaio 2022) Sabato sera, un volontario dell'Avis di Pellezzano (Salerno) , Francesco Bove , si è trovato a dover soccorrere la sorella 15enne Ilaria, rimasta coinvolta in un grave incidente nel quale ha perso la ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 2 gennaio 2022) Sabato sera, un volontario dell'Avis di Pellezzano () , Francesco Bove , si è trovato a dover soccorrere la sorella 15enne Ilaria, rimasta coinvolta in un grave incidente nel quale ha perso la ...

Advertising

pietroraffa : Si è consumato a Salerno il primo suicidio in carcere del 2022. Nel 2021 si sono tolti la vita 54 detenuti. Ques… - CiccioniSe : RT @MediasetTgcom24: Salerno, muore in scooter a 15 anni, tra i soccorritori il fratello: 'Ci ho provato, perdonami' #salerno https://t.co… - MediasetTgcom24 : Salerno, muore in scooter a 15 anni, tra i soccorritori il fratello: 'Ci ho provato, perdonami' #salerno… - GioBaluganti : RT @pietroraffa: Si è consumato a Salerno il primo suicidio in carcere del 2022. Nel 2021 si sono tolti la vita 54 detenuti. Questo non… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: #Salerno Ilaria muore a 15 anni in scooter, il post straziante del fratello: «Perdonami, non ti ho salvata» -