Pavese | bufera per l`omelia “no vax” del parroco

(Di lunedì 3 gennaio 2022)nelpergiudicata "no vax" deldi Casorate Primo: alcuni fedeli hanno lasciato la chiesa, durante la messa di Capodanno. Il caso è stato segnalato dal giornale locale la Provinciadeldurante la messa di fine anno non è stata gradita da alcuni parrocchiani che hanno protestato prima lasciando la chiesa, con parole di protesta all`indirizzo del sacerdote don Tarcisio Colombo, e momenti di tensione. Poi hanno segnalato l`accaduto alla diocesi di Milano, di cui fa parte la parrocchia di San Vittore Martire.

Le parole del parroco, don Tarcisio Colombo, hanno suscitato la reazione di diversi fedeli, che si sono alzati dal loro posto lasciando la chiesa. Don Tarcisio si è difeso dalle critiche: "Nella vita ...
Alcuni fedeli lasciano la chiesa con parole di protesta all'indirizzo del sacerdote. Il caso segnalato alla diocesi di Milano ...