Nuovo digitale terrestre (per canali Rai e Mediaset), switch off in Lombardia: come farlo, il bonus e i decoder (Di domenica 2 gennaio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color La Lombardia è pronta allo switch off del Nuovo digitale terrestre. Dal 3 gennaio all’8 marzo le emittenti televisive nazionali dismetteranno la codifica di trasmissione Mpeg-2 per passare alla codifica Mpeg-4 sullo standard tecnologico DVBT. Tutto questo consentirà di vedere i programmi in alta qualità solo per chi ha un televisore che supporta questa tecnologia. Da queste ore è tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di domenica 2 gennaio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Laè pronta allooff del. Dal 3 gennaio all’8 marzo le emittenti televisive nazionali dismetteranno la codifica di trasmissione Mpeg-2 per passare alla codifica Mpeg-4 sullo standard tecnologico DVBT. Tutto questo consentirà di vedere i programmi in alta qualità solo per chi ha un televisore che supporta questa tecnologia. Da queste ore è tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Advertising

reportrai3 : La trasformazione avverrà in 2 fasi: da ott 2021 alcuni canali sono passati in HD, mentre il nuovo standard digital… - m_mats_ : Ci mancava il nuovo digitale terrestre ogni giorno mi sparisce un canale io non ho nessuna intenzione di spendere a… - cozzmat : @Voroklimef @fatequalcosa Uno degli obiettivi chiari del nuovo regime globalista è quello di schiacciare il pensier… - Liberop79653844 : - PaolettaPaly : @confusa11 @ChiaraCiv @Susy_1968 @GiulianaGoline1 Probabilmente hai tv di pochi anni ma i decoder cmq servono x il… -