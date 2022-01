Insigne - Toronto | quasi fatta Le cifre in ballo

Advertising

Gazzetta_it : Napoli, addio Insigne. Chiude col Toronto: pronti cinque anni di contratto - AlfredoPedulla : #Insigne e #Criscito al #Toronto entrambi da giugno. Dirigenti canadesi in #Italia tra il 4 e il 5. Insigne 4 anni… - DiMarzio : #Calciomercato | #Insigne più #Belotti, il #Toronto pensa anche al capitano del @TorinoFC_1906 - infoitsport : Insigne a Toronto? Incontro decisivo già in settimana - infoitsport : Napoli, Insigne vicino al Toronto con un ingaggio da 11 milioni e mezzo -

Ultime Notizie dalla rete : Insigne Toronto

Lorenzo, ci siamo: si avvicina sempre di più il momento della firma che suggellerà il legame tra il capitano del Napoli e il club canadese. Un legame che si concretizzerà a partire da ...Commenta per primo Lorenzosempre più vicino al. Il Corriere dello Sport riporta i dettagli dell'operazione che porterà l'attuale capitano del Napoli da svincolato in Canada: il calciatore firmerà un ...(ANSA) - NAPOLI, 02 GEN - Passano i giorni e Lorenzo Insigne si avvicina al Toronto, con il presidente del club canadese Bill Manning che sarebbe pronto ad atterrare a Napoli per chiudere la firma del ...Si arricchisce di nuovi tasselli l'imminente legame tra il club canadese e il capitano, che concluderà la stagione all'ombra del Vesuvio ...