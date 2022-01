Iervolino: «Sarò un presidente tifoso» (Di lunedì 3 gennaio 2022) SALERNO – “Sarò un presidente tifoso”. Quattro semplici parole che però fanno sognare un’intera città. Una città che ha voglia di tornare al fianco della propria squadra, di credere in un progetto, in un uomo, di innamorarsi nuovamente, archiviando così anni di gioie sì ma condizionate sempre da un rapporto non certo idilliaco con una proprietà che, al netto dei risultati sul campo, non è mai riuscita a creare la giusta empatia con l’ambiente. Proprio quell’ambiente, quel calore, quel fascino, quell’attaccamento viscerale alla squadra che è stata probabilmente la molla decisiva per far sì che Danilo Iervolino, imprenditore classe 1978 da Palma Campania, diventasse il nuovo proprietario della Salernitana. La gioia e la felicità del fondatore dell’Università Telematica Pegaso, di cui anche dopo la cessione al Fondo Cvc, ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 3 gennaio 2022) SALERNO – “un”. Quattro semplici parole che però fanno sognare un’intera città. Una città che ha voglia di tornare al fianco della propria squadra, di credere in un progetto, in un uomo, di innamorarsi nuovamente, archiviando così anni di gioie sì ma condizionate sempre da un rapporto non certo idilliaco con una proprietà che, al netto dei risultati sul campo, non è mai riuscita a creare la giusta empatia con l’ambiente. Proprio quell’ambiente, quel calore, quel fascino, quell’attaccamento viscerale alla squadra che è stata probabilmente la molla decisiva per far sì che Danilo, imprenditore classe 1978 da Palma Campania, diventasse il nuovo proprietario della Salernitana. La gioia e la felicità del fondatore dell’Università Telematica Pegaso, di cui anche dopo la cessione al Fondo Cvc, ...

Advertising

sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Salernitana, Iervolino: “Sarò un presidente tifoso, ce la metterò tutta… - infoitsport : Iervolino presidente della Salernitana: «Ci salveremo, sarò il primo tifoso» - infoitsport : Salernitana, Iervolino: 'Sarò un presidente tifosissimo. Ce la metterò tutta per la salvezza' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SALERNITANA - Iervolino: 'Sarò un presidente tifoso, ce la metterò tutta per la salvezza' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SALERNITANA - Iervolino: 'Sarò un presidente tifoso, ce la metterò tutta per la salvezza' -