Evasione dal carcere di Vercelli | ricercato detenuto

(Di domenica 2 gennaio 2022)daldi: in fuga pericolosoClamorosadaldila notte di Capodanno. Come in un film, un pericolosodi origine albanese è riuscito a calarsi con un lenzuolo dalla finestra della sua cella e a scappare. Insieme a lui anche il suo compagno di cella rimasto però ferito.daldia capodanno: la ricostruzione Dopo l’in tutto il Piemonte sono stati subito predisposti posti di blocco ed è intervenuta anche la Squadra Mobile della Questura di. Ile il suo compagno si sono calati dalla finestra per poi arrampicarsi sul muro ...

Il detenuto evaso nelle prime ore dell'anno dal carcere di Vercelli è ancora in fuga, ma ora è stata diramata una sua foto e il suo nome: si tratta di Kristjan ...
La notte di Capodanno è evaso dal carcere di Vercelli un pericoloso rapinatore. Si è calato con le lenzuola dalla finestra della cella ...