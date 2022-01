Damsgaard ancora in Danimarca | quando tornerà alla Sampdoria

(Di domenica 2 gennaio 2022) . Prosegue il percorso di riabilitazione del centrocampista Prosegue il percorso di riabilitazione di Mikkel. L’esterno danese è ai box da mesi per un’infezione al ginocchio, che lo ha costretto a saltare la maggior parte del girone d’andata di Serie A. Il talento dellasi trova attualmente ined è seguito dagli specialisti di una clinica privata a Copenhagen, su cui fa affidamento anche la Nazionale.a disposizione del tecnico Roberto D’Aversa? Non è dato conoscere i tempi di recupero esatti, ma la sensazione è chefaccia ritorno a Genova all’inizio del mese di febbraio. Il responsabile dello staff medico blucerchiato, Amedeo Baldari, è in costante contatto con il calciatore e l’equipe sanitaria. L'articolo proviene da ...

